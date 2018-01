Em greve, alunos invadem prédio da Unifesp em Guarulhos

SÃO PAULO - Cerca de 80 alunos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Guarulhos ocuparam o prédio da diretoria acadêmica do câmpus na noite desta quinta-feira, 3. Os universitários, em greve desde o dia 22 março, reivindicam moradias estudantis, a construção de um novo prédio para a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) e a retirada de processos de sindicância abertos contra 48 estudantes que invadiram a diretoria durante outra paralisação, em 2008.

Segundo o aluno de Filosofia Pedro Almeida, de 25 anos, a ocupação foi deliberada em reunião do comando de greve, da qual participaram cerca de 150 estudantes. Ele diz que desde o início da paralisação os alunos solicitam uma audiência pública com o reitor Walter Manna Albertoni. O não atendimento do pedido foi o principal motivo para a invasão. “Desocuparemos o prédio quando o reitor se abrir ao diálogo e ouvir as nossas reivindicações”, disse. Os estudantes se revezam na ocupação do prédio.

Procurada, a assessoria da Unifesp informou que o diretor acadêmico e o vice-reitor da universidade estão reunidos com os grevistas desde o final da manhã desta sexta e que acredita no sucesso do diálogo e no término da ocupação até o final do dia.

* Texto atualizado às 18h45