Em dia de Enem, Temer faz visita-surpresa ao Inep

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer fez, na tarde deste domingo, uma visita-surpresa à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, para verificar o andamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está ocorrendo em todo o País.

Temer estava acompanhado do ministro da Educação, Mendonça Filho, que dará uma entrevista às 19h30 para fazer um balanço do primeiro dia da prova. “Até agora, está tudo transcorrendo praticamente sem problemas”, disse o ministro ao Estado.

Mendonça Filho contou que Temer ficou na central de controle do Inep por mais de meia hora e participou de uma videoconferência com os principais centros de acompanhamento do Enem, que fornecem informações em tempo real sobre a execução da prova. “É a primeira vez que um presidente vem aqui”, afirmou. “Os funcionários desceram e tiraram foto com ele.”

Pouco antes da abertura dos portões para a realização do exame, Temer postou no Twitter uma mensagem aos participantes. "Desejo uma excelente prova a todos os 6,7 milhões de estudantes que fazem a primeira etapa do Enem 2017 hoje. Boa sorte!", escreveu ele.