Em assembleia, docentes da UnB encerram paralisação Os professores da UnB decidiram no final da tarde desta sexta-feira, 17, encerrar a greve, que durava desde maio, após votação em assembleia extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (Adunb). Ao todo, 130 docentes votaram a favor do fim da greve enquanto 115 votaram contra. Houve ainda três abstenções. As aulas devem voltar a partir da próxima segunda-feira, 20.