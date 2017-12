Eles e o mundo

Renato Nahas, 42 anos, diretor de TI e Serviços Compartilhados da Ambev Vivian Broge, 33 anos, gerente de RH e Marketing de Relacionamento da Natura para a América Latina Caio Moraes, 36 anos, diretor adminsitrativo-financeiro da Valeo na Ásia Fabio Freitas, 33 anos, responsável financeiro da vice-presidência para a América Latina da Odebrecht 1980 a 1990 Crise monetária reduz mercado interno e empresas brasileiras buscam novos consumidores. Petrobrás puxa a internacionalização, mas setor industrial privado se mantém longe do processo Começa a estudar Adminsitração na FEA-USP Estuda na Escola de Aplicação da USP Conclui o ensino médio no colégio Palmares Forma-se técnico em Contabilidade em Salvador 1990 a 1995 Mercosul intensifica trocas comerciais com países vizinhos. Plano Real traz estabilidade monetária e segurança a investimentos estrangeiros. Brasil se filia à Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1994 Bolsa para mestrado, com parte das aulas na França Protesta contra o governo Collor, como cara-pintada, e inicia curso de Comunicação Entra para a Escola Politécnica da USP No Rio, faz Ciências Contábeis na Universidade Snata Úrsula e entra, como trainee, na Odebrecht 1995 a 2000 Empresas brasileiras investem na expansão dos negócios, com foco na Argentina, no Chile e México. Privatização das estatatis atrai grande volume de capital estrangeiro Entra na Brahma. Faz MBA in company, com módulo em Nova York. participa da fusão Brahma/Antarctica Viaja de mocihla pela Europa. Início de carreira na BPM Comunicações Estágio e efetivação na Rhodia do Brasil, auditoria em diversos países. Extensão em Finanças pela FGV Período de aprendizado de idiomas e rotina de trabalho na Odebrecht, ainda como trainee 2000 a 2005 Comércio exterior cresce, impulsionado pelo aquecimento da economia mundial. Balança comercial tem superávit de US$ 2 bilhões em 2001, o primeiro em seis anos. Exportações atingem R$ 117 bilhões em 2005 No comitê de Convergência, prepara o grupo para fusão com a belga Interbrew. Mora na Bélgica por 4 anos Pós em Administração de Marketing. Viaja pela América do Sul. Faz MBA em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Casa-se em 2005 Expatriado para Paris. Faz MBA em Finanças e é promovido a corporate controller. Em 2005, volta para o Brasil Expatriação para a Angola como gerente administrativo-financeiro. Casa-se no Brasil, em Salvador 2005 a 2008 Brasil recebe grau de investimento, espécie de atestado da sua capacidade de pagar as contas em dia. Atrai, em 2007, US$ 37,4 bilhões de capital estrangeiro, o dobro de 2006, e acumula reservas superiores a R$ 200 bilhões No Brasil, vira diretor de TI e Serviços Compartilhados da Ambev. Treinamento em Tecnologia da Informação com ênfase em Inovações na Universidade de Stanford Viagem pela França, Itália, Inglaterra e República Dominicana. Na Natura, vira gerente de RH para a América Latina. Prepara mudança para o México É convidado pela empresa francesa Valeo para ser o diretor administrativo-financeiro da Ásia. Muda-se para a Coreia do Sul e casa-se com uma coreana Expatriação para o Peru. Volta ao Brasil, por causa do anscimento do filho. Vira o responsável financeiro para a vice-presidência da América Latina. Viagens periódicas para diversos países 2009 Crise financeira desacelera a economia mundial. Brasil se recupera mais rápido que outros países, por causa da força do mercado interno, da solidez dos bancos e da pauta diversificada de exportações Atua na área de Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados da Ambev Se prepara para a expatriação para o México Vive na Ásia, adaptando-se rapidamente à cultura do país Responsabilidade sobre atividades da Odebrecht pela América Latina continua, todos os meses visita um país diferente Voltar para a matéria: Globalização made in Brazil Leia mais: Para economista do BID, vizinhos latinos têm mais garra do que brasileiros