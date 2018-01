Eleição para o cargo de diretor escolar é o método mais utilizado

Presente em 66% das redes estaduais do País, a eleição é a forma mais utilizada para selecionar o gestor. Ela pode ser combinada com outros métodos – como a própria indicação política.

Ao todo, segundo o estudo da Fundação Victor Civita em parceria com a pesquisadora Heloisa Lück, seis Estados utilizam exclusivamente o processo eleitoral como forma de seleção: Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí e Rio Grande do Norte. Outros métodos citados na pesquisa são certificação, entrevista, provas e concurso público, que podem ou não ser combinados uns com os outros.

O estudo também mostrou que 92% das redes estaduais oferecem capacitação aos diretores. No caso das escolas municipais, o índice é de 80%.

A pesquisa revelou ainda que 20% das secretarias estaduais não apresentam uma unidade responsável por políticas de seleção dos diretores de suas escolas.