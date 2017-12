Elas estão na linha de frente

Reconhecer o trabalho de mulheres que estão na linha de frente do conhecimento. Além de prestígio, o Programa Para Mulheres na Ciência, parceria entre a L’Oréal, Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, oferece desde 2006 uma bolsa de US$ 20 mil para cientistas brasileiras tocarem seus projetos de pesquisa nas áreas de Biologia, Física, Química, Matemática e Saúde. O incentivo é bem-vindo. A presença feminina em laboratórios está em alta no País. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) , em 1993 a participação delas em pesquisas era de 39%. Hoje, é de 49% – o índice cai para 45% quando se leva em conta só as lideranças das equipes. A versão internacional do Mulheres na Ciência premia cinco pesquisadoras por ano, desde 1998. Quatro brasileiras fazem parte do grupo de ganhadoras: a geneticista Mayana Zatz, a bióloga Lúcia Previato, a física Belita Koiller e a astrofísica Beatriz Baybuy. Todas participaram da comissão julgadora da versão nacional deste ano. O Estadão.edu entrevistou três das sete cientistas premiadas, que terão 12 meses para apresentar os resultados de suas pesquisas. Leia mais: Annelise Casellato: contra os riscos dos pesticidas Sheila Cavalcante Caetano: para entender os bipolares Alexandra Ioopi Zugno: investigando a esquizofrenia