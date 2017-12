Efetivações aumentam as chances para estagiários e trainees

Uma enquete realizada no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) detectou que a maioria dos alunos dos ensinos médio e universitário prefere viajar para aproveitar as férias.

A opção foi apontada por 37% dos participantes. Já para 28% dos estudantes, o negócio é investir na ampliação do conhecimento e participar de cursos livres. Para 15%, a melhor forma de descansar sem esquecer dos estudos é se dedicar à leitura de livros e a momentos de lazer com a família e amigos. Se descontrair em eventos culturais na cidade foi a resposta de 8% dos participantes, enquanto 12% clicou em "outras opções".

O levantamento foi feito com 11.258 jovens cadastrados no banco de dados da organização.

Apesar de a maioria decidir curtir as férias, aproveitar a calmaria na praia ou fazer um "mochilão" por alguns países, pode não ser um bom negócio para quem busca uma vaga.

Segundo Eduardo de Oliveira, superintendente de operações do CIEE, é nesta época do ano (de dezembro a fevereiro) que as oportunidades de estágio e trainee aumentam cerca de 40% nas empresas.

"É quando os estagiários se formam e as companhias começam a efetivá-los. Com isso, o processo de seleção de novos aprendizes se inicia neste período. E quem deseja começar o ano dando os primeiros passos na carreira, precisa ficar bem atento, fazer muitos contatos e correr atrás das oportunidades", diz.

Oliveira também orienta os universitários que desejam melhorar o currículo a aproveitar as férias para fazer algum curso livre. Segundo ele, o CIEE oferece uma grade de cursos gratuitos de línguas, informática e de convivência no ambiente de trabalho. Todos são programas a distância. Ou seja, o aluno decide o melhor horário para estudar. Basta se inscrever no site www.ciee.org.br.

Autonomia

"Dá para manter os estudos em dia, melhorar o desempenho técnico ou a fluência em algum idioma, por exemplo, sem comprometer o descanso e os momentos de lazer nas férias. Afinal, será o próprio estudante que montará a sua grade curricular e o período que deseja realizar o curso", afirma.

Para o especialista, outra dica importante, é colocar a leitura em dia. "Pode ser um livro relacionado à área de atuação, de literatura ou até de ficção. O importante é ler. Com a leitura o profissional aprimora seu vocabulário, melhora sua redação e o raciocínio", diz Oliveira.