edX promete cursos gratuitos na área de Humanas

A poucos dias de começar a oferecer cursos online e gratuitos, o edX promoveu, via Twitter, um bate-papo entre seu presidente e interessados na plataforma. Com respostas curtas, Anant Argawal explicou o funcionamento das aulas e das ferramentas de avaliação que o edX usa e apontou tendências para a plataforma que reúne cursos gratuitos de Harvard, MIT e UC Berkeley.

Uma delas é uma ótima notícia para quem está de olho na iniciativa e não é muito fã de números: o edX vai oferecer cursos nas áreas de humanidades, negócios, medicina e direito. O professor, porém, não deu muitos detalhes de temas ou datas. A promessa “em breve” veio para falar de mais aulas de matemática e ciência básica. Por enquanto, os cursos disponíveis são mais relacionados a ciências e disciplinas da área de engenharia.

Argawal disse considerar que a plataforma está ajudando a transformar a educação ao oferecer um ambiente de aprendizado que inclui tecnologias de ponta que vêm impactando a forma como as pessoas aprendem, como os recursos de gamificação e de feedback instantâneo. E trouxe dados curiosos: disse que a maior parte dos vídeos dos cursos online são assistidos entre meia-noite e 2h.

Um tema recorrente nas perguntas foi sobre a concessão de certificados. De acordo com o professor, ao concluir as aulas, o aluno terá direito a um certificado que, por enquanto, será gratuito. Nos próximos semestres, pode ser que ele passe a ser cobrado. Argawal disse também esperar que o documento passe, cada vez mais, a ser aceito pelas universidades ao redor do mundo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro dos sete cursos a serem oferecidos neste ano, Circuitos e Eletrônica, tem Argawal como um dos professores e começa em 5 de setembro. As inscrições ainda estão abertas. Confira, a seguir, algumas das perguntas e respostas do chat. Cada pergunta foi feita por um usuário diferente e as respostas foram dadas por Argawal pelo Twitter do edX.

Vocês já sabem quanto o certificado vai custar?

Os que começam no outono de 2012 não serão cobrados. Os futuros, pode ser...

Vocês veem o edX como um projeto de tecnologia ou de educação?

Os dois. O edX está promovendo uma mudança disruptiva na educação ao usar os avanços da computação e as tecnologias possibilitadas pela internet no aprendizado. O edX está inovando ao explorar formas de melhorar o aprendizado, por exemplo, com gamificação e feedback instantâneo.

O edX pensa em oferecer cursos de semestre inteiro ou de assuntos diferentes, como mecânica?

O edX está oferecendo vários cursos que duram o semestre inteiro. Além das disciplinas de ciência e engenharia, incluiremos outras de humanidades, negócios, medicina, direito etc.

Quanto os textos e os materiais dos cursos vão custar?

Estamos trabalhando com fornecedores que oferecem versões gratuitas de livros no edX. A editora Elsevier está trabalhando conosco. O interessante é que ela começou a vender mais depois que disponibilizou cópias gratuitas no edX.

Vocês têm planos de continuar com esse modelo de calendário fixo? No futuro, será possível fazer inscrição em qualquer época do ano?

O aluno pode trabalhar com o material dos cursos segundo seu próprio ritmo, mas há prazos semanais. Se você for como eu, o único jeito de as coisas funcionarem é com prazo! Alguns cursos não terão prazos até o último deadline. Por exemplo, o aluno poderá se inscrever no CS50 (Introdução à Ciência da Computação 1) até o dia marcado para terminar.

Eu conseguirei fazer amigos pelo edX? Eu vou conseguir entrar em contato com outros alunos?

Claro que você pode. O edX tem uma página do Facebook e também tem fóruns online em que os alunos podem formar comunidades.

Como os alunos estão usando cada vez mais smartphones ou tablets, vocês planejam lançar cursos que possam usar iOS, Android ou Windows app?

A maior parte do nosso material, como os vídeos, pode ser vistor por iPad. No entanto, o laboratório virtual do edX ainda não é adaptado para mobile.

Os créditos de cursos feitos online serão reconhecidos por instituições acadêmicas em seu processo de admissão?

Uma de nossas alunas conseguiu garantir créditos na universidade dela pelas aulas do edX. Nós acreditamos que isso vai acontecer com mais e mais frequência.

Temos que entregar trabalhos toda semana? Quem vai corrigir? São questões de múltipla escolha? Com que rapidez eu recebo a correção?

Todas as avaliações são corrigidas por computador. Você vê um sinalzinho verde se acertar a questão. Você tem várias chances de responder, ao contrário de uma sala de aula real. Há muitos tipos de questão, como equações e múltipla escolha.

Os certificados serão dados pelas universidades associadas?

Sim. Os certificados serão dados pelas Universidades X. Os cursos da Berkeley, por exemplo, vão dar certificados BerkeleyX.

Espero que vocês ofereçam mais aulas de ciência básica e matemática!

Você leu a minha mente. Nós vamos oferecer mais aulas de ciência e matemática em breve. Espero que esses cursos interessem a alunos do ensino médio que estejam se desafiando com cursos de nível AP (advanced placement).

É viável fazer dois cursos ao mesmo tempo?

Por que não? Cada curso vai exigir entre 10 horas e 15 horas por semana. Se você trabalha ou estuda em tempo integral, talvez seja melhor você focar em um curso só, a menos que você não durma muito.

Há vantagens do aprendizado on-line com relação às salas de aula tradicionais?

Sim, muitas. Você não pode pausar uma aula na sala tradicional. E se você quiser apertar o mute? O universo online permite.

Fonte: http://porvir.org/porfazer/edx-promete-cursos-na-area-de-humanas/20120830