Educar não cabe só ao Estado, diz Nalini

SÃO PAULO - O secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, publicou artigo no portal institucional da pasta, em que defende que o Estado deve permitir o “desenvolvimento pleno da iniciativa privada” e só responder por “missões elementares e básicas”, como Segurança e Justiça. O artigo, intitulado “A sociedade órfã”, causou polêmica nas redes sociais.

“Muito ajuda o Estado que não atrapalha. Que permite o desenvolvimento pleno da iniciativa privada. Apenas controlando excessos, garantindo igualdade de oportunidades e só respondendo por missões elementares e básicas. Segurança e Justiça, como emblemáticas. Tudo o mais deveria ser providenciado pelos particulares”, diz Nalini no artigo.

Em entrevista ao Estado, o secretário disse não entender a polêmica em torno do artigo. “Li e reli e não acho que tenha nada a se estranhar. Só pode ser má-fé ou ignorância, não há como fugir desse dilema”, disse.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nalini afirmou ter mencionado apenas Segurança e Justiça por entender que sua promoção deve ser exclusivamente uma atribuição do Estado. “Citei as duas como emblemáticas porque são as duas nas quais o Estado não pode se ausentar. Porque nelas a família não pode ajudar, não pode fazer justiça com as mãos. Já educação é obrigação de todos.”

O secretário disse que com o artigo queria chamar a atenção para as responsabilidades da família. “A maioria do processo de educação fica a cargo do Estado. A família negligenciou o currículo culto, aquilo que as mães deveriam ensinar para as crianças.”

Para especialistas em ensino, o texto preocupa. “O Estado brasileiro tem a função de universalizar os direitos”, disse Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação.