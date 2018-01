'Educação Política' é tema de evento no Insper

A estrutura e o funcionamento do sistema político brasileiro serão temas de debate nesta quinta-feira, dia 22, no câmpus do Insper, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Participarão do evento os cientistas políticos e professores Carlos Melo, do Insper, e Angelina Cheiubub, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Os especialistas vão apresentar suas pesquisas mais recentes, discutir as falhas das instituições do País e falar sobre a necessidade e viabilidade de uma reforma política.

Este será o primeiro de três encontros sobre “Educação Política” promovidos pela Fundação Estudar em parceria com o Insper. “Queremos levar informação qualificada aos jovens, para que eles entendam melhor o sistema político e acompanhem o processo eleitoral mais de perto”, diz Thais Junqueira, diretora executiva da Fundação Estudar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper, Naércio Menezes, uma parcela significativa dos jovens está afastada do debate político e, por isso, o evento será realizado na hora certa – em ano eleitoral. “Nosso objetivo é atingir aqueles que estão desiludidos com a Política e com políticos em geral para tentar reverter esse quadro.”

No segundo painel, programado para o dia 29, o debate estará centrado no sistema eleitoral do País. Os palestrantes vão explicar como os partidos se organizam, o financiamento de campanhas e as leituras possíveis a partir de uma pesquisa eleitoral, além de contrapor o modelo brasileiro ao de outros países.

A última sessão está marcada para 10 de maio, com o tema “A nova geração: políticas públicas e as necessidades na visão da nova geração de parlamentares brasileiros”. Já confirmaram presença os deputados federais José Eduardo Cardozo (PT-SP), Bruno Araújo (PSDB-PE) e Beto Albuquerque (PSB-RS). “Eles vão falar da atratividade da carreira como político e da importância da atividade política, além de discutir quais são as prioridades para o desenvolvimento do País nos próximos anos”, diz o professor Menezes, do Insper.

Todos os painéis terão mediação de jornalistas que cobrem a área e serão realizados no câmpus do Insper (R. Quatá, 300, Vila Olímpia). São 90 vagas para os dois primeiros encontros, e 250 para o último. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site www.insper.edu.br.