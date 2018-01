Depois de uma indefinição por 48 dias, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 22, o ex-presidente do Tribunal de Justiça José Renato Nalini, de 70 anos, como novo secretário estadual da Educação.

Leia abaixo entrevista com José Renato Nalini:

O que o motivou a aceitar o convite para a secretaria?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tenho 45 anos de atuação na Justiça. Mas nunca deixei de me interessar pela educação. Leciono desde 1969 e nunca parei. Penso que a educação é a chave para a mudança e para a solução dos problemas. É um desafio tentar contribuir, ainda que modestamente, para alentar aqueles que, heroicamente, fazem com que a educação paulista, a despeito de seu gigantismo e das complexidades de um Estado heterogêneo, tenha índices ótimos em vários setores.

O senhor é visto como um homem de diálogo. O que alunos e professores, que reivindicam reajuste salarial, podem esperar?

Tenho imenso interesse por ouvir, procurar entender, mudar de ponto de vista quando convencido. Manterei esse espírito e tenho a esperança de que chegaremos a bom termo, nada obstante a dramática situação econômico-financeira do Brasil nestes anos.

Como o senhor avalia atualmente a educação no Estado de São Paulo?

Há vários índices muito favoráveis. Em alguns aspectos, somos os melhores do Brasil. Em outros, estamos nos primeiros lugares. As boas notícias, infelizmente, não são todas. Sempre pode melhorar. A receita: envolver a família, a sociedade, a universidade, todos os que puderem colaborar nessa missão que ultrapassa as fronteiras do governo. Educação é obrigação de todos. Não há quem não possa colaborar.