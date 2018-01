Educação de jovens e adultos está com inscrições abertas

Estão abertas as matrículas para o curso da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual que terá início no primeiro semestre deste ano. Os interessados devem comparecer às escolas da rede que oferecem a modalidade, portando documento de identificação com foto (RG ou carteira de habilitação) e uma declaração da última escola onde estudou, caso tenha iniciado os estudos em outro lugar.

A EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. Para cursar a modalidade referente ao Ensino Fundamental, o aluno deve ter, no mínimo, 16 anos completos até o início das aulas. Para o Ensino Médio, a idade mínima é 18 anos.

Em 2010, a EJA passou a contar com os cadernos do aluno (específicos por disciplina) e do professor, já utilizados no ensino regular da rede estadual, conforme proposta curricular estabelecida pela Secretaria da Educação de São Paulo. Os docentes receberam ainda os cadernos de orientação para o professor, material didático especialmente elaborado para atender às especificidades da modalidade.

Para informações sobre locais de inscrição, o estudante pode entrar em contato pelo telefone 0800-7700012, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.