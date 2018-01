Educação abre concurso com 1.878 vagas de diretores de escolas

SÃO PAULO - O governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira, 23, no Diário Oficial o edital da abertura de inscrições e realização do concurso público para o cargo de Diretor de Escola na rede estadual de ensino. O período de cadastro começa no próximo dia 3 e segue até 17 de julho. A prova será aplicada em 3 de setembro.

As inscrições são online e devem ser feitas www.nossorumo.org.br . O valor da taxa é de R$ 82,73. São 1.784 vagas para ampla concorrência e 94 para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834,00. O edital completo está disponível também no Portal da Educação.

O concurso é dividido em duas fases: prova objetiva (composta por 70 questões múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos de diretores de escolas) e análise de títulos e experiência profissional. Podem concorrer profissionais com tempo mínimo de oito anos no exercício do magistério e com diplomas de licenciatura plena de Pedagogia e/ou pós-graduação na área de Educação.

O estágio probatório para diretor de escola tem duração de três anos. Durante o período, os ingressantes deverão também participar do Curso Específico de Formação ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo (Efap).