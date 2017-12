Downloads verdes

The Guardian

Conforme entramos na era digital, nós tendemos a fazê-lo confiante de que a nova tecnologia torna tudo mais limpo e mais verde. Kate Craig-Wood, fundadora do provedor Memset, adquiriu um olhar mais atento para downloads de música.

Ela baseou seus cálculos em um grande grupo de servidores, levando em consideração as perdas de refrigeração e infra-estrutura nos centros de dados (embora não a energia usada para executar redes domésticas em PCs ou laptops). Craig-Wood descobriu que poderia dirigir duas milhas em um carro elétrico pequeno ou fazer chá para 12 pessoas utilizando a energia necessária para fazer o download e receber um álbum de música.

Mesmo com a ausência física do CD, o download de álbum consome em torno de 7kWh por gigabyte (em média, um álbum em mp3 possui 100 megabytes). Mesmo assim, fazer downloads possui de 40 a 80% mais eficiência energética do que comprar um CD.

Alison Tickell, fundador do website juliesbicycle.com, acredita que o debate CD-versus-download, sob o ponto de vista da sustentabilidade, é relativo. Para ele, uma faixa baixada da internet, assim como pode ser armazenada em múltiplos players de mp3 e servidores, também pode ser gravada em CDs - e cada suporte possui diferentes demandas de energia, de qualquer forma. Nesse contexto, o download responsável surge não só como um título atraente, mas como o próximo hit da discussão ambiental.