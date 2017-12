Download grátis de livros pedidos em vestibulares no Universia Brasil

Os estudantes que estão se preparando para prestar os mais diferentes vestibulares do Brasil ganharam uma mãozinha da Universia Brasil. O portal da rede de colaboração universitária está oferecendo gratuitamente para 2013 as obras (e os resumos delas) de 20 processos seletivos importantes no país.

O acesso grátis a livros, que vão dos clássicos da literatura aos de conteúdo acadêmico específico, não é novidade no portal. Já são mais de 600 obras disponíveis. Mas passam a fazer parte da lista os textos pedidos em mais vestibulares do Brasil, como as federais de Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além das universidades mais concorridas de São Paulo, como USP e Unicamp.

De acordo com Alexsandra Bentemuller, gerente de conteúdo do portal Universia Brasil, o processo de escolha dos livros disponibilizados envolve o interesse do leitor e pedidos por meio de enquetes e redes sociais. Os resumos das obras que caem no vestibular são elaborados por um grupo de professores de cursinhos e universidades parceiras. Segundo ela, o download grátis dos livros pedidos nas provas de literatura deve continuar pelos próximos anos, sendo atualizado à medida que os processos seletivos forem mudando.

"A proposta é dar chance de conhecer o livro a quem nao tinha essa oportunidade, democratizar o acesso ao conhecimento. A Universia quer impactar alunos de todo o país oferecendo livros de graça num mesmo endereço", diz Alexsandra. Até o final do ano, o portal tem a meta de disponibilizar o download livre de pelo menos 1000 livros.

Veja a lista dos livros e de seus respectivos vestibulares:

- Auto da barca do inferno – Gil Vicente (USP, UNICAMP)

- A cidade e as serras – Eça de Queirós (USP, UNICAMP)

- Memórias de um Sargento de Milícias – Manuel Antônio de Almeida (USP, UNICAMP)

- Iracema – José de Alencar (USP, UNICAMP)

- Dom Casmurro – Machado de Assis (USP, UNICAMP, UFPE, UFPR)

- O Cortiço – Aluísio Azevedo (USP, UNICAMP)

- Inocência – Visconde de Taunay (Alfredo d’Escragnolle Taunay) (UFPR)

- O Primo Basílio – Eça de Queirós (UFPE, UFRGS)

- Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis (UFRGS, UEG)

- Mestre, Meu Mestre Querido!; Ao Volante do Chevrolet pela Estrada de Sintra; Grandes São os Desertos, e Tudo é Deserto; Lisboa com suas Casas; Todas as Cartas de Amor São; Ode Triunfal; Lisbon Revisited (1923); Tabacaria; Aniversário; Poema em linha reta – Poemas de Álvaro de Campos – Fernando Pessoa. (UFRGS)

- Espumas Flutuantes – Castro Alves (UEL)

- O Bom-Crioulo – Adolfo Caminha (UEL)

- A Capital Federal – Artur Azevedo (UEL)

- A Confissão de Lúcio – Mario de Sá-Carneiro (UEL)

- Contos Gauchescos – João Simões Lopes Neto (UEL)

- Helena – Machado de Assis (UFJF)

- Lira dos Vinte Anos – Álvares de Azevedo (UFJF)

- Civilização e Singularidades de uma rapariga loira – Eça de Queirós (UFJF)

- Poesias Selecionadas – Gregório de Matos