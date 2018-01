Donos de startup ou plano de negócios na área de educação podem participar de concurso

Donos de startup ou plano de negócios na área de educação poderão apresentar seus projetos no Transformar, evento que vai reunir especialistas do Brasil e do mundo para debater métodos inovadores de ensino, em São Paulo, no dia 4 de abril.

Os candidatos selecionados vão receber um treinamento prévio para participar de um pitch - uma breve rodada de apresentação da startup (ou da ideia). Do outro lado da mesa estarão investidores e especialistas em educação, que vão dar dicas sobre como aumentar o potencial do negócio e gerar mais impacto social.

As inscrições no concurso terminam neste domingo, 24, à meia-noite. Para se candidatar, basta preencher o formulário disponível no site http://transformareducacao.org.br/pitch e anexar um link do YouTube com um vídeo de apresentação de até dois minutos. O vídeo deve incluir um breve perfil do produto ou serviço, explicar que desafio da área de educação ele busca solucionar, descrever o modelo de negócio, o que ele tem de inovador, a sua capacidade de gerar impacto e de ser escalado.

Os nomes dos participantes escolhidos serão divulgados no dia 25 de março, por meio do site do evento, redes sociais e e-mail. A organização lembra que não pagará despesas de deslocamento e alimentação.

“A ideia do concurso é identificar iniciativas de empreendedores na educação e estimular o desenvolvimento de um mercado com novas possibilidades para a escola que precisamos criar”, diz Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann - promotora do Transformar em parceria com o Instituto Inspirare e o Portal Porvir.

Os participantes selecionados terão acesso a um estudo de oportunidades para atuação de empreendedores na área da educação, realizado pela Prospectiva em parceria com o Inspirare e a Potencia Ventures.