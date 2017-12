Domingo foi dia de provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2010

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizou neste domingo a primeira parte dos exames da segunda fase do Vestibular 2010, com oferta de 6.394 vagas em 153 opções de cursos. Estão convocados 27.278 para a realização da seleção em 30 cidades. A duração da prova foi de quatro horas e meia. Neste primeiro dia, os candidatos resolveram 24 questões dissertativas, sendo 12 ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. Na segunda parte da prova, que será realizada na tarde desta segunda-feira, o exame será composto de 12 questões, também dissertativas, de linguagens e códigos, além de uma redação. O resultado final será divulgado em 29 de janeiro. O índice de abstenções do primeiro dia de provas referentes à segunda fase foi de 8% - 2.169 dos 27.278 candidatos não realizaram o exame. Dessa média, o menor índice foi na cidade de Araraquara, de 3,6%. O maior foi de 17,3% em Itapeva. Professores A prova terminou às 18h30. Os professores do cursinho Etapa, de São Paulo, classificaram o exame deste domingo como 'bastante simples'. As questões não apresentaram grau de dificuldade muito grande nem não tiveram problemas de enunciado e de má interpretação. Para eles, a grande dificuldade talvez seja a classificação dos candidatos. Com uma primeira fase difícil, os alunos selecionados têm conhecimentos acima da média, e uma prova simples na segunda fase terá pontuações bastante próximas. Para o professor de história do Etapa, Antonio Carlos Ramos, a diferença para os examinadores será a maneira como foram redigidas as respostas e a seleção das informações mais importantes em cada questão. Candidato O estudante Bruno Ramos, aluno do cursinho Poli que escreve às sextas-feiras no blog do Vestibulando do Pontoedu, estava apreensivo com a prova da segunda fase da Unesp. Ele prestou vestibular para Engenharia Ambiental na instituição e considerou que tanto a prova passada quanto a da primeira fase foram mais difíceis do que a de hoje. "A prova foi bem elaborada e com temas bem legais, tinha questões nem tão difíceis e nem tão fáceis." O jovem também elogiou a organização do vestibular. Realizou a prova na Uninove da Barra Funda e não tem reclamações. Para Bruno, a grande dificuldade foi mesmo a prova de física. "Geralmente vou bem em física, mas das três questões, uma envolvia assuntos que eu nunca tinha estudado e outra eu conhecia, mas não estava conseguindo resolver." No entanto, o aluno não tem muitas esperanças quanto a aprovação no vestibular da Unesp. "Apesar de eu não ter ido mal na segunda fase, já cheguei com uma nota muito baixa, porque a primeira fase foi mais difícil." Provas Você encontra a prova de Ciências da Natureza e Matemática aqui. O arquivo está em PDF. A prova de Ciências Humanas, também em PDF, pode ser acessada aqui. Correções Você encontra todas as questões resolvidas e comentadas pelos professores dos cursinhos Anglo e Etapa.