Dom Cabral aposta nas humanidades como diferencial

Para a Fundação Dom Cabral, não basta investir em disciplinas comuns à maioria dos cursos de MBA oferecidos no Brasil. Temas como sustentabilidade, ética, filosofia, arte e diversidade são as apostas da instituição para criar um currículo diferenciado e de acordo com as demandas do mercado. Num universo em que ofertas por certificados de MBA se multiplicam rapidamente, diz a coordenadora de pós-graduação da instituição, Silene Magalhães, a inserção de humanidades no currículo compensa o viés excessivamente técnico de disciplinas como marketing, finanças, logística. "O indivíduo sai de um MBA muito focado em resultados financeiros. O que queremos é incentivar o aluno a pensar sobre assuntos como mercado, imagem e liderança de forma socialmente responsável", explica. Para que essa iniciativa vire marca registrada dos cursos oferecidos pela fundação, a Dom Cabral estuda criar um sétimo módulo - hoje são seis, num total de 18 meses de curso - cujo objetivo é encaixar conteúdos da área de humanidades com disciplinas técnicas da administração. A linha-mestra da didática da instituição, porém, permanece a mesma. "Começamos o programa analisando o contexto empresarial, com foco na relação do indivíduo com a organização, e fechamos o ciclo com o contexto empresarial futuro, focado no executivo e na sociedade", comenta Silene. O MBA da Dom Cabral conta hoje com 182 alunos com experiência média 5 anos na área gerencial e 36 anos de idade.