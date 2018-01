Dois mil livros do MEC são apreendidos em sebo no RN

SÃO PAULO - Cerca de dois mil livros do Programa Nacional do Livro Didático e do Livro do Professor, do Ministério da Educação (MEC), foram apreendidos em uma loja de livros usados, em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 17.

A apreensão foi feita por agentes da Polícia Federal, em cumprimento a um mandado de busca expedido pela Justiça Federal, em uma loja de livros usados no Centro de Natal. Segundo a PF, a comercialização é proibida e constitui crime.

Alguns dos exemplares continham carimbos de colégios da rede pública do Estado, enquanto outros tiveram a primeira página arrancada justamente para que tal identificação fosse suprimida. O dono do sebo não estava presente no momento da apreensão e deverá posteriormente ser intimado para prestar esclarecimentos.