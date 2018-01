Documentário sobre estudantes tem pré-estreia nesta 2ª-feira

O Estadão.edu e a Fundação Estudar promovem nesta segunda-feira, 7, a pré-estreia do documentário Romance de Formação. O filme mostra o dia a dia de quatro estudantes brasileiros em universidades de excelência no mundo. A première será realizada às 20h45, no teatro da Faculdade Cásper Líbero, na Avenida Paulista, em São Paulo.

São 30 vagas para o público externo. Interessados devem enviar e-mail para eventos@estudar.org.br. O teatro fica no 1.º andar do prédio da TV Gazeta (Avenida Paulista, 900, região central).

Romance de Formação foi dirigido Julia De Simone. Ela escolheu alguns dos protagonistas do filme com apoio da Fundação Estudar. Wilian Cortopassi faz Química na PUC-Rio; Caetano Altafin é bolsista da Harvard Law School; Victoria Saramago cursa o doutorado em Literatura na Universidade Stanford; e Fábio Martino estuda Música na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha.