Docentes da USP farão aula pública na Sé nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Professores, funcionários e alunos das universidades estaduais paulistas, em greve há mais de três semanas, farão ato nesta quarta-feira, 18, na Praça da Sé, no centro. A ideia é promover uma aula pública sobre direito à educação e à saúde, a partir do meio-dia, e depois marchar pelas ruas da região. Caravanas dos câmpus do interior virão ao ato.

Na tarde desta terça, pouco mais de 50 alunos da Universidade de São Paulo (USP), segundo a Polícia Militar, fecharam trechos da Avenida Paulista em apoio à greve dos metroviários.

As categorias decidiram cruzar os braços contra o reajuste zero a docentes e servidores da USP, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), proposto pelo conselho de reitores. A medida foi motivada pela crise financeira das instituições, que gastam mais de 95% das receitas com a folha.

Na próxima semana, representantes das entidades sindicais das universidades vão à Assembleia Legislativa. Os grupos pretendem pedir aos deputados mais recursos para o ensino superior público paulista no Orçamento do ano que vem.