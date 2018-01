Dobra número de inscritos no Pasusp

O Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp) bateu recorde de inscritos neste ano, com mais de 21 mil alunos cadastrados, divulgou a universidade nesta sexta-feira. Em 2010, o número de inscritos foi de 9.717.

O motivo do aumentou foi a mudança nas regras do programa. Neste ano, os alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas podem obter até 15% de bônus na nota do vestibular da Fuvest - antes a bonificação era de até 12%.

Outra alteração importante é que os estudantes receberão os bônus ao prestarem a prova da 1.ª fase da Fuvest. Os alunos que ainda não precisam mais fazer outra prova especificamente do Pasusp, como ocorria até o ano passado.

Mais uma mudança de destaque no programa: além do aumento do bônus, o sistema foi estendido aos alunos do 2.º ano do ensino médio. Do total dos 15% de bônus, até 5% são para os alunos do 2.º ano do ensino médio, que acumularão esse bônus para o ano seguinte, e até 10% para os do 3.º ano.

Os alunos do 2.º ano que se inscreverem e fizerem o vestibular receberão automaticamente 2% de bônus. Se alcançarem 40 dos 90 pontos possíveis na prova, recebem os 5% de bônus integralmente e carregam esses bônus para o ano seguinte, quando prestarem o vestibular para valer. Quando esse aluno estiver no 3.º ano, o teto da bonificação é de 10%, de acordo com o número de pontos alcançados na prova de 1.ª fase.

Como o novo sistema será implantado este ano, somente para este vestibular, na prova da 1.ª fase, os estudantes do 3º ano poderão obter até 15% de bonificação. Esse "plus" será concedido de acordo com o número de questões acertadas, com o mínimo de 22 pontos (nota mínima para passar para a 2.ª fase do processo seletivo) e o máximo de 60 pontos, para obter os 15% integralmente.

A inscrição no Pasusp não garante a inscrição no vestibular da Fuvest, que deve ser feita até 9 de setembro, no site da fundação. Os alunos participantes do Pasusp estão isentos da taxa de inscrição, que custa R$ 120.