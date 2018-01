Ditadura militar é um dos temas cobrados no primeiro dia de Enem

SÃO PAULO - A Ditadura militar no Brasil foi um dos temas cobrados no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 neste sábado, 8, confirmando as expectativas de professores de cursinho. O assunto era uma das apostas porque, em 2014, o golpe faz cinquenta anos. Uma das questões da prova debatia o trabalho da Comissão da Verdade. Ao contrário das expectativas, porém, temas como a Copa do Mundo e e as manifestações populares ficaram de fora da prova.

Os primeiros candidatos a terminar a prova citaram temas com Grécia Antiga, Comissão da Verdade e Primeira Guerra Mundial. O agente de viagens Marcelo Salaberry, 33, disse que esperava mais questões sobre atualidade. "Não perguntaram nada de política atual. Mas teve questões de Segunda Guerra. Ele sentiu mais dificuldade nas questões de Química. "Foi difícil lembrar das formulas. Me formei no segundo grau em 1997. É muito tempo", comenta.

Para as gêmeas Aline da Costa Macedo eAlyce da Costa Macedo, de 19 anos, as questões de Química e de História foram as mais complicadas."Em História foi cobrado muita coisa sobre a Ditadura Militar no Brasil, que ocorreu há 50 anos. Perguntaram sobre, por exemplo, como o Regime Militar influenciou a população", disse Aline. Já Alyce contou que em Química foram cobradas questões sobre elementos cotidianos, por exemplo, o Etanol e o Cloro.

"Caiu a letra de uma canção para interpretar", lembrou a estudante Luana Maria de França, que faz o Enem para viajar pelo Ciências sem Fronteiras no próximo ano. "Também teve história do Brasil, colonização e manifestações na França".

Já o cabeleireiro Kelvin Márcio da Silva, de 21 anos, afirmou que uma das questões trazia um quadrinho da Turma da Mônica, em que Cebolinha fugia do coelho da personagem ao redor do globo. "Era uma questão de gravidade", contou.

Muitos candidatos disseram ter tido dificuldade nas provas de Ciências Naturais.

O estudante do 2º ano do ensino médio Henrique Lopes Souza, de 16 anos, disse que considerou difícil a prova de Biologia: "Perguntaram sobre soro antiofídico e vacinas". A participante Larissa Paixão, de 17 anos, destacou que não foram exigidos muitos cálculos. "As questões de física foram bem conceituais", contou ela.