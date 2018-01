Diretor da São Francisco diz que irá renunciar ao cargo

Quatro meses após tomar posse, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Antonio Magalhães Gomes, comunicou hoje, em reunião com professores na unidade, que irá renunciar ao cargo.

Durante a reunião da Congregação - instância máxima da faculdade - Magalhães afirmou que irá oficializar a renúncia junto à Reitoria da USP.

A renúncia vem na esteira de uma série de polêmicas na São Francisco. A transferência de livros para um prédio anexo, realizada por seu antecessor, João Grandino Rodas (atual reitor da USP), gerou desgaste entre a diretoria da unidade e alunos. Os livros ficaram por muito tempo inacessíveis a estudantes e professores.

Segundo representantes discentes que estavam dentro da reunião, Magalhães afirmou que preferiu comunicar primeiro à Congregação de sua decisão.

Magalhães, ao contrário de Rodas, conta com apoio da maioria do corpo discente e docente. De acordo com alunos e professores, ele teria herdado o problema do acervo de livros da antiga direção.

