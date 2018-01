Direito internacional ultrapassa fronteiras

Victor Gadelha, com 20 anos e cursando o quarto ano no Largo São Francisco, diz que, em um mundo cada vez mais globalizado, ele quer trabalhar com direito tributário internacional. “Pretendo defender empresas nacionais e estrangeiras em litígios com diferentes governos”, conta o estudante.

QUEM É

Victor Gadelha

Estudante de Direito Internacional na USP

CV: Está no 4.º ano e faz estágio na Pinheiro Neto Advogados. Auxilia os profissionais com pesquisas na área tributária internacional para fundamentar os casos da empresa.