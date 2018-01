Direito GV divulga provas da primeira fase

A Direito GV divulgou no fim da tarde as provas de redação, língua portuguesa e inglês feitas neste domingo pelos candidatos no seu vestibular. Os exames estão publicados em dois sites: www.fgv.br/vestibulares e www.fgv.br/direitogv. No primeiro dia do vestibular, que teve provas São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, o índice de abstenção foi de 14,6% As três disciplinas do exame deste domingo são eliminatórias. A redação exigiu dos candidatos que fizessem uma relação entre verdade e poder a partir de três referências: uma imagem de Salvador Dalí, um poema de Fernando Pessoa e um trecho do livro A Microfísica do Poder, de Michel Foucault. Nesta segunda-feira, os candidatos serão avaliados nas provas de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático. Geografia e história serão exames eliminatórios. Os portões serão abertos às 13 horas e fechados às 13h45. A organização do exame orienta os candidatos a chegarem com meia hora de antecedência e levarem documento de identidade, caneta esferográfica azul ou preta e borracha. O resultado da primeira fase será divulgado em 2 de dezembro, a partir das 18 horas, no site www.fgv.br/vestibulares. Os convocados farão na segunda fase apenas um exame oral, com duração de até 1 hora e meia, a ser marcado entre os dias 7 e 11 de dezembro.