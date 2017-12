Direito GV divulga lista dos aprovados para segunda fase

O curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Direito GV, divulgou a lista dos aprovados na primeira fase do processo seletivo, que teve prova nesse domingo, 29 de novembro. Serão 250 candidatos que farão a prova oral entre os dias 7 e 11 de dezembro. O teste terá duração máxima de uma hora e meia. Os exames são agendados e não é permitida a alteração ou permuta dessa programação. Saiba mais Veja a lista dos candidatos aprovados na primeira fase Veja a lista dos treineiros aprovados na primeira fase No site da GV é possível consultar o agendamento. A recomendação é de que o candidato chegue ao local de prova com meia hora de antecedência. Os portões se fecham 15 minutos antes do exame. As provas da segunda fase serão aplicadas somente em São Paulo, na sede da Direito GV (Rua Rocha, 233, Bela Vista). Novidades Neste ano, as provas de Geografia e História passaram a ser eliminatórias, ao lado das provas de redação, língua portuguesa, inglês e o exame oral da segunda fase, que já possuíam caráter eliminatório nos vestibulares passados. Cronograma Os nomes dos aprovados em primeira chamada serão divulgados no dia 18 de dezembro. As matrículas serão no dia 5 de fevereiro, das 9 h às 14 horas.