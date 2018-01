Direito GV divulga lista de aprovados

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) divulgou nesta sexta-feira, 21, a lista de aprovados do vestibular 2013. Dos 2.060 inscritos, apenas 60 foram convocados. Os candidatos podem conferir a lista nos sites www.fgv.br/processoseletivo e www.fgv.br/direitogv.

Os candidatos aprovados deverão acessar o site www.fgv.br/processoseletivo e, em seguida, acessar as opções "São Paulo", "Graduação", "Direito", "Graduação em Direito" e, por fim, "resultados". Acessar então o link "Acompanhe o resultado e verifique suas notas". Nesta etapa, os candidatos devem dar início ao seu processo de pré-matrícula,concordando com um termo de adesão, preenchendo uma ficha cadastral e imprimindo um boleto, que deverá ser pago até o dia da matrícula.

Os alunos convocados em primeira chamada serão recepcionados por professores e diretores no dia 4 de fevereiro de 2013, na sede da escola (R. Rocha, 233), na Bela Vista, zona central de São Paulo).

A matrícula presencial está marcada para o dia 5 de fevereiro, na própria faculdade, das 10 horas às 14 horas. Os alunos devem apresentar duas cópias simples acompanhadas dos respectivos originais dos seguintes documentos: certidão de nascimento, cédula de identidade (RG), CPF, título de eleitor (para maiores de 18 anos), certificado de dispensa de incorporação ou de alistamento militar, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar do ensino médio, registro nacional de estrangeiros (para candidatos estrangeiros) e, neste caso, passaporte com visto permanente ou visto temporário na condição de estudante em situação regular com relação ao prazo de validade. É preciso também levar uma foto 3X4, recente e em cores.

Declaração de interesse por vaga

No dia 6 de fevereiro, será divulgada uma lista dos convocados em segunda chamada. Estes deverão comparecer no dia 7, das 10 horas às 14 horas, para a efetivação da matrícula, na sede da escola.

Os candidatos remanescentes na lista de espera poderão, a partir da publicação da segunda lista, preencher pelo site da instituição um formulário eletrônico de declaração de interesse por vaga. O documento estará disponível das 13 horas do dia 6, às 23h59 do dia 7. Os remanecesntes serão chamados a partir do dia 8, de acordo com a sua classificação.