Direito GV divulga lista de aprovados

Está disponível a partir de hoje, no portal da instituição, a lista de aprovados no vestibular da Direito GV. Ao todo são 50 vagas e as matriculas serão realizadas no dia 07 de fevereiro, das 10h às 14h. O não comparecimento implicará a perda da vaga.

Os interessados em obter bolsas de estudo podem consultar, também no site, as instruções de como proceder. O formulário de solicitação, assim como a documentação exigida, deverá ser entregue até o dia 13 de janeiro e os candidatos serão notificados por e-mail sobre o resultado até o dia 18 de janeiro.

A lista da segunda chamada será divulgada em 8 de fevereiro e as matrículas dos interessados ocorrerão no dia 09 do mesmo mês.