Direito GV aplica primeira prova do vestibular neste domingo

A primeira fase do vestibular da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) começa neste domingo, 11, com os exames discursivos de redação, língua portuguesa e inglês. Os portões dos locais de prova foram abertos às 13h e serão fechados às 13h45. O candidato deve resolver as questões entre as 14h e as 18h.

Ao todo, a Direito GV recebeu 2.060 inscrições para o processo seletivo de 2013. A escola oferece 60 vagas. O vestibular será realizado em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

A segunda prova da primeira fase será aplicada na quinta-feira, 15, com os exames de história, geografia, raciocínio lógico-matemático e artes e de "questões contemporâneas".

O candidato deve levar para o vestibular lápis, caneta esferográfica transparente (azul ou preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares e aparelhos eletrônicos de qualquer tipo não poderão ser utilizados durante a prova.

Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para participar da segunda, que consiste em um exame oral, em data e hora determinados pela coordenação do vestibular, sem possibilidade de remarcação. A próxima fase ocorre entre os dias 10 e 14 de dezembro, apenas em São Paulo.

A primeira chamada de aprovados e a lista de espera deverão sair em 21 de dezembro.