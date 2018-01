Direito FGV divulga locais de prova

Nos dias 1º e 2 de novembro será realizada a primeira fase do vestibular de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão aplicados em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Os locais dos exames estão disponíveis no site da instituição.

Em ambos os dias, os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h45. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com 30 minutos de antecedência. A Coordenação do Vestibular sugere ao candidato visitar o local de provas previamente. Atrasos não serão tolerados. A partir das 17h30 dos respectivos dias, as provas estarão disponíveis no site.

A segunda fase está marcada para o período entre 6 e 11 de dezembro, exclusivamente em São Paulo.