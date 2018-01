Direito FGV divulga datas do vestibular de fim de ano

A Escola de Direito de São Paulo da FGV divulgou hoje o calendário de provas e a lista de livros, obras de artes plásticas e filmes do vestibular 2010. Os candidatos farão as provas de primeira fase nos dias 1º e 2 de novembro e as da segunda fase de 7 a 11 de dezembro. A primeira fase terá uma redação e exames dissertativos de língua portuguesa, inglês, artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático. A segunda fase terá exames orais para avaliar capacidade de expressão e raciocínio. A FGV ainda não definiu a data de inscrições e o valor da taxa. Veja também: FGV recria a arte da seleção Na lista de obras literárias, há quatro novidades este ano. "Macunaíma", de Mário de Andrade; "A Morte de Ivan Ilitch", de León Tolstói; "A Queda da Casa de Usher", de Edgar Allan Poe; e "Casa Tomada", de Julio Cortázar entraram no lugar de três obras exigidas no exame do ano passado: "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, "A Metamorfose", de Franz Kafka, e "Iracema", de José de Alencar. Confira abaixo os 12 livros da lista e seus autores: 1 - "A Poesia Lírica e Satírica", de Gregório de Matos; 2 - "Memórias de um Sargento de Milícias", de Manuel Antonio de Almeida; 3 - "Dom Casmurro", de Machado de Assis; 4 - "Vidas Secas", de Graciliano Ramos; 5 - "As Cidades Invisíveis", de Italo Calvino; 6 - "Poesias de Álvaro de Campos", de Fernando Pessoa; 7 - "A Rosa do Povo", de Carlos Drummond de Andrade; 8 - "Sagarana", de João Guimarães Rosa; 9 - "Macunaíma", de Mário de Andrade; 10 - "A Morte de Ivan Ilitch", de León Tolstói; 11 - "A Queda da Casa de Usher", de Edgar Allan Poe; 12 - "Casa Tomada", de Julio Cortázar Na prova de artes visuais, "Sem Título", de Mira Schendel, e "Flag", de Jasper Johns, entraram no lugar de "Banco de Pedra no Asilo de Saint-Remy", de Van Gogh. Confira abaixo a nova lista de artes plásticas: 1 - "O Grito do Ipiranga - Independência ou Morte" (1888), de Pedro Américo, coleção Museu Paulista; 2 - Elementos de Tipografia (1952), de Geraldo de Barros, coleção Pinacoteca do Estado; 3 - "Metaesquema II" (1958), de Hélio Oiticica, coleção MAC-USP; 4 - "Bicho" (1960), de Lygia Clark, coleção família Clark; 5 - "Sem Título", da série "Objetos Gráficos" (1967), de Mira Schendel; 6 - "Retrato de El-Rei Dom João VI" (1817), de Jean-Batiste Debret, coleção Museu Nacional de Belas Artes; 7 - "Canoa sobre o Epte" (1890), de Claude Monet, coleção Masp; 8 - "Flag" (1954-55), de Jasper Johns, coleção Museum of Modern Art, Nova York, (MoMA); 9 - "Banhista Enxugando a Perna Direita" (1910), de Pierre Auguste Renoir, coleção Masp. "Flag", de Jasper Johns, da coleção do MoMa, em NY A coordenação do vestibular da FGV indica os seguintes livros para ajudar os candidatos na prova de artes visuais: "A arte brasileira em 25 quadros", de Rafael Cardoso, ed. Record (2008); "Grupo Ruptura", de Rejane Cintrão, Cosac & Naify (2002); "A invenção de Hélio Oiticica", de Celso Favareto, Edusp (2000); "Mestres do Modernismo", de Maria Alice Milliet (org), Editora Pinacoteca do Estado (2005); "Arte Moderna", de G.C. Argan, Companhia das Letras (2004); "Impressionismo", de Meyer Schapiro, Cosac & Naify (2002); "Estilos, Escolas e Movimentos", de Amy Dempsey, Cosac & Naify (2002). Na relação de filmes, a FGV incluiu este ano "Jogo de Cena", de Eduardo Coutinho, e "Persépolis", de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, no lugar de "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles. Veja a lista completa abaixo: 1 - "Jogo de Cena" (2007), de Eduardo Coutinho; 2 - "Lisbela e o Prisioneiro" (2003), de Guel Arraes; 3 - "Cinema, Aspirinas e Urubus" (2005), de Marcelo Gomes; 4 - "O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias" (2006), de Cao Hamburger; 5 - "A Conquista da Honra" (2006), de Clint Eastwood; 6 - "Cartas de Iwo Jima" (2006), de Clint Eastwood; 7 - "O Show de Truman" (1998), de Peter Weir; 8 - "Persépolis" (2007), de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. "Persépolis", animação premiada em Cannes No caso do cinema, a bibliografia recomendada tem as seguintes obras: "O Cinema Brasileiro Hoje", de Pedro Buchter, editora Publifolha (2005); "A Significação no Cinema", de Christian Metz, ed. Perspectiva/USP (1972); e "A Experiência do Cinema", organizado por Ismail Xavier - antologia, editora Graal (1983). Mais informações no site: http://cms.estadao.com.br/cms/ioEditor/www.fgv.br/vestibulares ou pelo telefone (11) - 3281-3429