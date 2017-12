Direito eletrônico é tema de curso de MBA

As novas tecnologias ganham atenção especial na Escola Paulista de Direito (EPD) com um MBA em Direito Eletrônico. O curso para advogados e profissionais atuantes na área jurídica tem carga horária de 360 horas e tenta esclarecer as melhores formas de lidar judicialmente com questões como globalização, direitos autorais e crimes na internet, por exemplo.

Outros itens, como segurança da informação e processos eletrônicos também estão na grade do curso, que trabalha também em cima das metodologias, normas e compreensão das tecnologias, adotados para acompanhar tendências do mercado do Direito. O MBA também é indicado para trabalhadores da área de desenvolvimento web, analistas e gestores das áreas de segurança da informação e sistemas.

Entre as disciplinas abordadas, separadas em três módulos, estão Introdução ao Direito Eletrônico, Fundamentos de Sistemas de Informação, Segurança da Informação, Riscos Legais e Monitoramento nas Empresas, Fundamentos de Comércio Eletrônico, Perícia Forense, Crimes Eletrônicos, e Responsabilidade Civil na Informática.

Questões em alta na era tecnológica, como direitos autorais, patentes, plágio na internet e creative commons também são abordadas pela grade do curso.

A turma mais recente começou a ter aulas em São Paulo em março e as inscrições ainda estão abertas para a participação do processo de admissão, composto por uma análise curricular.

SERVIÇO

MBA em Direito Eletrônico

Escola Paulista de Direito

Av. da Liberdade, 956 (ao lado do Metrô São Joaquim)

Duração do curso: 3 módulos

Aulas quinzenais aos sábados

Carga horária: 360 horas

Custo médio: R$ 15.400 (entidades conveniadas têm desconto)

Taxa de inscrição: R$ 60

Informações: 11 3273-3600