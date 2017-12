Dinâmica sem drama

O candidato se prepara para o processo de seleção, capricha no visual e no português e se vê no meio de uma discussão sobre aborto, na qual mal lhe deixam falar. Por essas e outras, dinâmicas de grupo são muitas vezes motivo de angústia para quem quer virar estagiário ou trainee. Tanto que já existem cursinhos preparatórios para aprender a lidar com elas.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tem o curso a distância Dinâmicas e Testes. O candidato participa de um game que simula um processo seletivo e recebe depois uma análise de seu comportamento. O curso oferece tutoria, apostila para download e certificado.

Brian Vicente, de 20 anos, do 3.º ano de Psicologia da Uniban, fez o curso do CIEE. Participou depois de três dinâmicas e passou em duas. Nessas ocasiões, teve que escolher pessoas, de uma lista de seis, para salvar o mundo, criar jingle e até discutir o aborto. “Em algumas situações, os outros candidatos não te abrem espaço para falar.”

A Companhia de Talentos oferece o Programa de Orientação de Carreira, uma série de encontros individuais (3, 6, 8 ou 10 dias) de uma hora com especialistas de recursos humanos. A ideia é mapear o perfil do candidato, mostrando como usar favoravelmente suas características e como apresentá-las nas diversas situações de seleção.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) realiza, de duas a três vezes por ano, o treinamento Dinâmicas de Grupo, o Sucesso é Possível, aberto ao público. Yolanda Brandão, coordenadora de Treinamento do Nube, diz que, entre outras atividades, o candidato faz uma simulação e tem um retorno sobre seu comportamento. Para os que já participaram de muitas seleções sem conseguir vaga, Yolanda incentiva: “Cada dinâmica ajuda a criar um repertório que será útil na próxima.”

Nube

Curso: Dinâmicas de grupo, o sucesso é possível

Presencial (3 horas)

Inscrições: nube.com.br

Grátis

CIEE

Curso: Dinâmicas e testes

À distância (3 horas – pode ser feito em uma semana)

Inscrições: ciee.org.br

Grátis

Cia de Talentos

Curso: Programa de Orientação de Carreira

Encontros individuais

Inscrições: (11) 5112- 3324

R$ 1.600 (varia conforme o número de encontros)