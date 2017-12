Dilma visita universidades americanas

A presidente Dilma Rousseff realiza nesta terça-feira, 10, como parte da sua viagem aos Estados Unidos, uma visita a duas das mais prestigiadas universidades americanas, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade Harvard. As duas instituições, localizadas em Boston, são dirigidas por mulheres, fato inédito na história.

Pela manhã, Dilma conheceu o câmpus do MIT e se encontrou com Susan Hockfield, presidente da instituição. Dilma também participou de uma mesa redonda com a comunidade acadêmica e científica. Pela tarde, ela se reunirá com Drew Faust, presidente de Harvard. No ano passado, em visita ao Brasil, Drew Faust afirmou que a universidade está de portas abertas a estudantes brasileiros.

O principal objetivo de Dilma é divulgar e estabelecer parcerias tanto com Harvard quanto com MIT para o programa Ciência Sem Fronteiras, que pretende enviar, até 2014, cerca de 100 mil alunos brasileiros para uma temporada de estudos no exterior.

No final da tarde, a presidente ministrará palestra na Harvard Kennedy School of Government, onde se encontrará com estudantes brasileiros que estudam na instituição.