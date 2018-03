Particulares têm nota 14% maior do que as públicas no Enem

Atualizada às 00h28

SÃO PAULO - Na média geral, a nota das escolas particulares no Enem do ano passado é 14% maior do que a da rede pública. Se forem considerados apenas os colégios com estudantes mais pobres (níveis socioeconômicos baixo e muito baixo, de acordo com os parâmetros do Inep), a diferença entre as redes cai para 5%.

O recorte reforça que a classe social do aluno é fator preponderante no sucesso escolar. Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) já mostrou que a renda familiar, a escolaridade dos pais e outros fatores socioeconômicos explicam 80% da nota da escola no Enem. Somente os outros 20% podem ser creditados ao mérito da escola.

Segundo os resultados por escola no Enem 2014, a diferença de notas entre as redes pública e privada nas provas objetivas é de 66,99 pontos. Esse valor é cinco vezes maior do que a diferença de notas entre a rede pública e privada (de 13,42 pontos), se forem comparadas somente as escolas com alunos mais pobres.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reportagem calculou a média por escola nas quatro provas objetivas do exame - Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas (não inclui a nota da redação).

O Inep considera sete níveis socioeconômicos, que variam de muito baixo para muito alto. Esses indicadores levam em conta a renda indireta, posse de bens materiais e a escolaridade dos pais dos candidatos.