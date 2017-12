Dicas do campeão de quatro exames

Passar no vestibular de uma universidade já é difícil. Em primeiro lugar, então, é um sonho para poucos. Agora, entrar no topo da lista em quatro universidades públicas é tarefa para João Francisco Ferreira de Souza, de 20 anos. Candidato a Medicina em 2008, ele foi o campeão da Fuvest, Unicamp, Unifesp e da Federal do Triângulo Mineiro. Filho de militar, João adotou uma verdadeira estratégia de guerra. Conhecia os tipos de questão que caíam com mais frequência nos exames. Mas o mais importante era ganhar tempo. Sabia fórmulas, contas e até massas moleculares de elementos químicos de cor. Criou ainda um método de probabilidade para chutar em testes. "A coisa é mecânica. Ninguém sabe tudo, quem passa é quem erra menos, não quem acerta mais." Peso Antes de 2008, João já tinha prestado três vestibulares. Cursou um ano de Engenharia Química na Unicamp. Foi nessa época que começou a se interessar por Medicina. Agora, quer usar toda sua força de vontade para perder os 158 quilos que tinha na época do vestibular. Em um ano, já conseguiu baixar para 98 quilos. Segundo ele, ainda falta perder um "pouquinho". Mas, com seu histórico de determinação, esse objetivo não deve ser muito difícil de alcançar.