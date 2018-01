Dez melhores universidades do País são públicas

A divulgação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) referente a 2009 revelou que as 10 melhores universidades do País são públicas. A Federal de São Carlos (UFSCar) lidera a lista, seguida da Federal de Viçosa (UFV).

O exame é aplicado a alunos ingressantes e concluintes de cursos superiores com o objetivo de aferir a qualidade do ensino oferecido. Cada graduação recebe uma nota em uma escala de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são considerados desempenho insatisfatório; 3, razoável; e 4 e 5, bom.

Entre as 10 mais bem cotadas, nenhuma é estadual. A Universidade de São Paulo não participa do exame.

Veja as 10 melhores universidades do País:

- Universidade Federal de São Carlos

- Fundação Universidade Federal de Viçosa

- Universidade Federal de Minas Gerais

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul

- Universidade Federal do Rio de Janeiro

- Universidade Federal de São Paulo

- Universidade Federal de Lavras

- Universidade Federal do Triângulo Mineiro

- Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre