Dez cursos com mais vagas no Sisu registram 60% de desinteresse

Os dez cursos que mais oferecem vagas nesta terceira e última etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) tiveram, juntos, uma desinteresse de quase 60%. Das 2.765 vagas disponíveis nessas instituições na primeira etapa, 1.591 (57,55%) ainda não foram preenchidas. O curso de Direito da Federal de Pelotas (MG), por exemplo, teve apenas 21 das 132 cadeiras preenchidas. Cursos Vagas Sobra Ciência e Tecnologia Federal do ABC (SP) 752 389 51,73% Enfermagem Federal de Mato Grosso (MT) 265 207 78% Humanidades Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (MG) 182 150 82,4% Ciências e Tecnologia Federal Rural do Semi-árido (RN) 450 142 31,5% Ciências Biológicas Federal do Piauí (PI) 199 134 67,3% Matemática Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (PI) 220 128 58,18% Ciências Biológicas Federal de Mato Grosso (MT) 165 111 67,27% Zootecnia Federal de Mato Grosso (MT) 240 111 46,25% Direito Federal de Pelotas (MG) 132 111 82% Medicina Veterinária Federal de Mato Grosso (MT) 160 108 67,5% Confira aqui a lista completa Veja mais: Lista por Estado Lista por instituição de ensino As inscrições na terceira etapa vão até quarta, dia 3. Ao todo, são oferecidas 21.701 vagas - quase metade do total da primeira etapa, que foi de 47,9 mil. Para tentar preencher todas as vagas, o Ministério da Educação (MEC) anunciou na semana passada que haverá uma lista de espera após esta fase. O candidato não aprovado terá de confirmar o interesse pela vaga no curso no qual disputava vaga. O prazo para manifestar o interesse vai de 9 a 12 de março - durante o período da confirmação de matrícula dos convocados na terceira etapa.