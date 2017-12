Detentos fazem exame em janeiro

Os detentos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão a prova nos dias 5 e 6 de janeiro de 2010. A prova será aplicada nas unidades prisionais que tenham inscrito os detentos e que mantenham programas especiais de ensino médio. As questões não serão as mesmas das provas do Enem regular, mas o nível de dificuldade da prova será idêntico, por conta da Teoria de Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos que odelagem estatística para avaliação de habilidades e conhecimentos. No dia 5 de janeiro, das 13 às 17h30, serão aplicadas as provas IV (Ciências da Natureza) e III (Ciências Humanas). No dia 6, das 13h às 18h30, os detentos farão a prova I (Linguagens e Códigos), a prova II (Matemática) e redação.