Despesas com novo Enem já passam de R$ 130 milhões

As despesas com o novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já superam os R$ 130 milhões. Hoje o Diário Oficial da União (DOU) publicou um contrato assinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e pelo consórcio formado pela Fub/Cespe e Cesgranrio que traz um custo operacional de R$ 99.959.837,86.

Em caráter emergencial, a contratação do consórcio foi feita sem a realização de licitação. Segundo o extrato de dispensa de licitação publicado pelo Inep, o consórcio será responsável pela "operacionalização de procedimentos relativos ao Enem 2009, conforme condições e especificações contidas no projeto básico". Não há detalhes sobre esse projeto básico.

Com essa contratação, as despesas do novo Enem já superam os R$ 130 milhões, já que a impressão da nova prova pela gráfica RR Donnelly Moore vai custar R$ 31,9 milhões. O contrato do Inep com a gráfica foi publicado no dia 14, no DOU. A gráfica também será responsável pelo manuseio, embalagem, rotulagem e entrega dos cadernos de provas do Enem aos Correios.

As provas, que serão aplicadas a mais de 4 milhões de estudantes, tiveram que ser adiadas para os dias 5 e 6 de dezembro, depois que o jornal O Estado de S. Paulo revelou que o exame tinha vazado. Cinco pessoas já foram indiciadas pela Polícia Federal (PF).

Mudança de local

O sistema de acompanhamento de inscrições ao Enem, que ficou disponível do dia 7 a 14 de outubro, registrou 53.542 pedidos de alterações de municípios para aplicação do exame.

O número, segundo o Inep, corresponde a 1,3% do universo total dos inscritos, 4.147.527. As solicitações de mudanças foram realizadas conforme a opção do candidato, não sendo submetidas a nenhum tipo de avaliação por parte do Inep/MEC.

Além de redefinir a cidade, o participante pôde complementar seus dados cadastrais, informando, por exemplo, se necessitava de atendimento especial. O Enem 2009 será aplicado nos dia 5 e 6 de dezembro, sábado e domingo. Os horários para fazer a prova também serão mantidos.

Todos os participantes receberão, no endereço apresentado na inscrição, um novo comprovante de inscrição com o local de prova. O Inep enviará, também, para aqueles participantes que informaram seus números de celular, torpedos com informação do novo local de prova.