Desequilíbrios ambientais são temas de aula de biologia da FGV

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Diariamente, o Estadão.edu oferece dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Desequilíbrios ambientais" foi indicada pela professora Susana Simões*. Abaixo, um breve comentário sobre o seu conteúdo.

"Com a realização da Conferência RIO+20 em julho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro e devido à grande relevância social da questão ambiental, espera-se que nessa edição do Enem um dos temas mais abordados seja a relação das sociedades humanas com os ecossistemas: seus aproveitamentos, impactos, preservação e desenvolvimento sustentável.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aula em questão analisa de forma atraente, clara e precisa questões ligadas à destruição da camada de ozônio, a intensificação do efeito estufa, a poluição das águas e a eutrofização, suas causas e consequências. Todas essas questões são apresentadas por Charles Darwin. Ao final de cada aula o candidato poderá testar seus conhecimentos, respondendo a 10 questões de autoavaliação."

* SUSANA B. E. SIMÕES É DOUTORA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO E É COLABORADORA DO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL.