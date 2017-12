Desenvolvimento infantil: propostas para integração de políticas

Os debates da segunda edição da Série de Diálogos O Futuro se Aprende sobre Desenvolvimento Infantil, com o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Ricardo Paes de Barros, geraram diversas proposições. Esta edição traz as propostas dos participantes para a integração de políticas na área da primeira infância.

O que disse o secretário:

“Hoje temos uma quantidade enorme de políticas para primeira infância.”

“Precisamos integrar essas políticas. Fazer com que funcionem como um sistema.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A integração tem que acontecer em nível local, para conseguirmos dar uma atenção integral, individualizada e personalizada a cada criança.”

Propostas dos Participantes:

“Articulação de políticas públicas, considerar a criança como um ser único, a partir do qual as políticas devem ser integradas.”

Gisela Wajskop, do Instituto Singularidades

“Integração de políticas públicas da saúde, educação e assistência social, guardados os contextos e as necessidades de cada uma delas.”

Ângela Danemann, da Fundação Victor Civita

“Desmistificar intersetorialidade como uma ação que prejudica um ou outro setor. Uma boa creche é aquela que trabalha com as famílias, as unidades de saúde, a comunidade.”

Silvia Zanotti, do United Way Brasil

“Focar não só na educação, mas também no aspecto da saúde.”

José Luiz Setúbal, da Fundação Hospital Infantil Sabará

“Um programa integrado com a área de saúde porque é nessa área que estão as gestantes e as crianças durante o primeiro ano de vida.”

Sandra Grisi, da FMUSP / Instituto da Criança

“Os primeiros mil dias, desde a concepção até completar dois anos de idade, são considerados uma fase extremamente crítica e fundamental.”

Roberto Sato, da Nestlé

“Trabalhamos com crianças que têm dificuldade para aprender e é muito comum que elas e suas famílias sejam referenciadas e contra-referenciadas para educação e saúde. Acreditamos nas ações locais, mas sempre intersetoriais e envolvendo a família necessariamente.”

Mônica Weinstein, do Instituto ABCD

Confira o vídeo completo com as propostas dos participantes:

“A ampliação do número de creches para atendimento das crianças de zero a três anos e que estes espaços estejam nas localidades mais carentes e sejam tratados profissionalmente. Não dá para ser dogmático em relação ao atendimento às crianças. Nenhum setor é dono delas, mas elas definitivamente têm direito a um atendimento de qualidade.”

Maria do Pilar Larceda, da Fundação SM

“A reunião dos diversos conselhos estaduais e municipais de saúde, educação, assistência, conselhos de direitos, para levantar o tema, para fazer advocacy em relação à promoção dos direitos da primeira infância.”

Gabriela Aratangy Pluciennik, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

“O que eu tenho visto nos municípios é que conseguimos dialogar com o poder público no que se refere à saúde, à educação, à assistência social, mas quando a proposta é discutir a questão do direito a brincar, não há espaço. O investimento social privado deve levantar essa questão do direito a brincar como algo fundamental para o desenvolvimento infantil.”

Juliana Saliba de Thomazo, do Instituto Camargo Corrêa