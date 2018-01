Desenvolver e aprimorar produtos é apenas um dos campos de atuação

Certamente, você já consumiu algum produto que era de um jeito no passado e hoje ele está mudado para proporcionar, por exemplo, mais conforto e qualidade. Um exemplo? A tinta sem cheiro. O responsável pela ‘mágica’? O químico. Mas trabalhar em laboratório no desenvolvimento de novos produtos e aprimorando aqueles que já existem é só uma das possibilidades de atuação desse profissional.

De acordo com o coordenador do curso de Química da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Teng Ansumodjo, há oportunidades em inúmeras frentes, especialmente nas indústrias – como a de cosméticos, química, farmacêutica e agrícola. O coordenador do Sindicato dos Químicos de São Paulo, Osvaldo Bezerra acrescenta: “É preciso observar as tendências. Um campo que se abre fortemente hoje é na área de petróleo, por exemplo”, afirma.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gerente de laboratório da marca de tintas Suvinil, Luiz Sérgio Morant, 50 anos, sabia que queria trabalhar na indústria. Por conta da faculdade integral, fez estágios durante as férias e, quando se formou, já acumulava experiência suficiente para ser contratado pela própria empresa em que estagiava na época. “O químico precisa ter atenção aos detalhes, capacidade de concentração, saber trabalhar em equipe e facilidade com números”, dá a dica.