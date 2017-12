Descubra o que o presidente da KPMG Brasil queria saber aos 21 anos

"Escolhi a área em que gostaria de trabalhar aos 15 anos, quando comecei o curso técnico em contabilidade integrado ao ensino médio. Na primeira semana de aula, perguntei a um professor como poderia aprender mais. Ele me recomendou fazer faculdade de Contábeis e pedir emprego em uma ‘big eight’ (como eram conhecidas as maiores empresas de auditoria do mundo, hoje reduzidas às ‘big four’: KPMG, Deloitte, Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers).

Mal comecei o curso superior, fui chamado para o trainee de uma firma de auditoria. Passei a gostar cada vez mais da profissão. Aos 21, formado, sonhava em ser sócio de uma ‘big eight’. Pensando nisso, mudei para a KPMG. Precisava me dedicar muito ao trabalho e à formação. Comecei uma pós em Administração Financeira e passei a estudar inglês mais seriamente. Quando fiz 30 anos, a KPMG me enviou para trabalhar nos Estados Unidos. Morar fora ampliou muito meus horizontes.

Assumi a presidência da KPMG Brasil aos 46, em 2008. Sinto orgulho em dizer que estou executando o plano idealizado lá atrás. Para quem está começando a carreira, sugiro estabelecer aonde quer chegar no médio e no longo prazos. Senão, você corre o risco de se perder pelo caminho."

Eu lia:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Livros técnicos profissionais

Eu leio:

Jornais e revistas sobre vinhos

Minha preocupação era:

Se eu teria espaço profissional

Minha preocupação é:

Formar melhor nossos jovens