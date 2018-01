Denúncia sobre laboratório leva a processo interno

O autor da denúncia, porém, virou alvo de um processo disciplinar, que está em andamento. Segundo o ICB, a conduta do professor foi “incompatível com seus deveres funcionais”. A Consultoria Jurídica da USP sugeriu uma suspensão de 90 dias.

O professor discorda que sua conduta seja antiética e teme que sua punição já esteja definida, antes do processo terminar. “Eles estão confundindo ética com cumplicidade”, diz Cerqueira. “A primeira tentativa interna para tirar o formol foi em 2006, mas as coisas não se resolviam.”