Demanda do mercado aumenta oferta de cursos de big data

Nos últimos anos surgiram novos cursos para atender a uma demanda mercadológica por profissionais capazes de organizar, interpretar e criar com base em dados em empresas, instituições financeiras e órgãos públicos.

As especializações em big data atendem aos profissionais de tecnologia da informação e de outras formações acadêmicas que precisam hoje, em suas carreiras, lidar com alta quantidade de informações.

"O curso é bem novo e foi criado com base numa necessidade real do mercado, que observamos. Temos alunos, por exemplo, da área de pesquisa em engenharia ambiental que precisam trabalhar com um grande banco de informações", conta o coordenador da especialização em Ciência de Dados (Big Data Analytics) do Mackenzie, Dirceu Matheus Jr.

A especialização nessa área visa a permitir que o estudante saia preparado para entender melhor o que um ambiente de dados pode oferecer, em termos de análise, estatística, tomada de decisões, e também a buscar inovação por meio das possibilidades contidas num ambiente informacional.

"O egresso de uma especialização como essa vai sair com uma visão forte em forma de inteligência competitiva, coleta, armazenamento e processamento de dados. Será um cientista de dados", afirma Matheus. "Hoje há uma massa de informações e não se sabe que tipo de perguntas você precisará responder", diz o coordenador, que acredita no crescimento do mercado de TI graças ao avanço dos conhecimentos em big data.

No Mackenzie, o curso tem duração de três semestres, divididios em módulos que abordam gestão da informação, disciplinas específicas de big data, como coleta de dados e arquitetura de dados, e ciência de dados, que dão uma visão mais ampla em termos de análise.

Outras instituições de ensino superior já oferecem a especialização em Big Data, entre elas a USP, a Fiap (Faculdade de Informática e Administração Paulista) e a FIA (Fundação Instituito de Administração).

SERVIÇO

Ciência de Dados (Big Data Analytics)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Especialização lato sensu

Duração: 3 módulos (416 horas-aula, sendo 384 presenciais em 3 semestres, e 32 à distância)

Investimento: 12 mensalidades de R$ 971,00 + 9 a definir

Nova turma no segundo semestre de 2015

MBA Analytics em Big Data

FIA

Inscrições: Abertas até 30 de abril

Investimento: R$ 28 mil

MBA em big data (data science) - FIAP

Inscrições: até 02 de abril

Investimento:

ALPHAVILLE 13/04 SEG E QUA + 12 SEX 24x de 751,01*

VILA OLÍMPIA 24/03 TER E QUI + 7 SÁB 24x de 883,53*

PAULISTA 22/04 SEG E QUA + 10 SÁB 24x de 883,53*

Big Data - Inteligência na Gestão dos Dados

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP)

Duração: 432 horas (aulas e monografia)

Investimento: 24 parcelas de R$ 891,00

Inscrições: 18/05 a 30/06