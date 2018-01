Delegacia apura de crime de injúria

Os advogados da estudante Geisy Arruda entregaram nesta segunda-feira um requerimento à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo, pedindo a apuração do crime de injúria contra a garota. No dia 22 de outubro, Geisy foi xingada e ameaçada de agressão pelos colegas por ter ido à Uniban com um vestido curto. A delegada titular da Delegacia da Mulher, Angela Ballarini, afirmou que o inquérito já foi aberto e avisou que o primeiro passo da investigação será ouvir Geisy, para tentar identificar os possíveis envolvidos na manifestação, que obrigou a garota a sair da faculdade escoltada pela Polícia Militar. O depoimento da estudante ainda não foi marcado. Segundo um dos advogados de Geisy, João Ibaixe, o requerimento inclui sete crimes que devem ter ocorrido com a garota na universidade: difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, ato obsceno, incitação ao crime e cárcere privado, por causa da aluna ter ficado numa sala até a polícia chegar. "Ela teve seu poder de locomoção limitado", explicou Ibaixe. O processo visa identificar e culpar os alunos envolvidos no protesto, assim como os integrantes da Uniban, que não tomaram as medidas necessárias para evitar que a situação fugisse do controle.