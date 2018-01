Delegação de universidades americanas virá ao País para recrutar estudantes

No início de setembro, representantes de 66 universidades americanas virão ao Brasil com o intuito fomentar o interesse brasileiro pelas instituições de ensino americanas. A informação, do departamento do comércio americano, foi divulgada nesta segunda-feira, 6, pela agência AFP.

Entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro, a delegação visitará Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, onde realizará feiras e eventos educativos em colégios e universidades.

Atualmente, mais de 8.700 brasileiros estudam nas instituições de ensino superior americanas. De acordo com o departamento, entre 2010 e 2011, eles foram responsável por proporcionar à economia do país 257 milhões de dólares com matrículas e gastos básicos.

Durante sua vinda ao Brasil em março de 2011, o presidente americano Barack Obama anunciou uma iniciativa que visava incrementar os intercâmbios estudantis no continente. Em abril deste ano, em visita aos EUA, a presidente Dilma Rousseff esteve no MIT e em Harvard a fim de fechar parcerias para impulsionar o programa Ciência sem fronteiras, que concede bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros no exterior.