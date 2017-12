Defensoria pede que MEC reavalie data do novo Enem

A Defensoria Pública da União (DPU) no Rio de Janeiro encaminhou, nesta sexta-feira, um ofício ao Ministério da Educação (MEC), solicitando a reavaliação da data de reaplicação do Enem 2010.

A reaplicação do exame para os candidatos prejudicados, que realizaram a prova em salas cujos fiscais expressaram em ata as irregularidades ocorridas, foi agendada pelo MEC para 15 de dezembro, uma quarta-feira, o que, segundo nota divulgada pela DPU no Rio, "prejudica diversos alunos que trabalham e podem enfrentar problemas com os seus empregadores". Outro problema seria o fato de o trânsito ser mais pesado nas vias urbanas em dias úteis da semana, o que dificulta a locomoção dos candidatos, podendo implicar, inclusive, em perda da nova chance por conta de eventuais atrasos ocasionados por problemas de trânsito.

Além disso, a DPU argumenta que, em alguns estados haverá vestibulares na mesma data.No ofício, o defensor público federal André Ordacgy requer “a reavaliação quanto à data inicialmente designada para a reaplicação do ENEM 2010, se possível fixando-a em final de semana”.

Nesta semana, a DPU já havia manifestado intenção de entrar com ação civil pública contra o MEC, o Inep e os consórcios realizadores da prova, para pedir indenização a cada um dos candidatos que se sentiram lesados pelos problemas no Enem.